Foi registrada nas primeiras horas da manhã de hoje, sexta-feira (18), uma tentativa de homicídio no Hospital Regional Albert Sabin de Alta Floresta, ambos os envolvidos são funcionários de empresa terceirizada que prestam serviços na unidade hospitalar.



Conforme as informações repassadas ao Nativa News o casal se divorciou recentemente, o homem trabalha no Hospital Regional de Alta Floresta em turnos alternados como vigia e também no setor de higienização. A vítima trabalha no setor de rouparia do hospital.



Na manhã desta sexta-feira a vítima teria ido até a unidade hospitalar acompanhando o filho que passaria por atendimento médico, ao avistar a ex-companheira o suspeito foi até a mesma no momento que se iniciou uma discussão entre os dois, as informações preliminares apontam que o suspeito que trabalha armado teria mirado para atirar na cabeça da ex-companheira que tentou se defender com os braços, momento em que o homem efetuou um disparo que atingiu a mulher no braço, os vigilantes que trabalharam na unidade conseguiram desarmar o mesmo e o conter até a chegada da Polícia Militar.



As informações repassadas na unidade hospitalar apontam que a mulher está estável e não apresenta risco de vida. O homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar.