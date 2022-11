A partir deste dia 18 de novembro de 2022, a prefeitura de Alta Floresta, por meio da secretaria municipal de saúde, começa a atender a população com o Programa “Mais Saúde” Alta Floresta. O programa foi lançado no auditório do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta – IPREAF.

“É uma demanda reprimida de antes da pandemia, nós já estamos fazendo alguns investimentos na área da saúde, como a reforma de postos, finalizamos o PAM para que ele tenha uma estrutura física mais adequada, tivemos uma parceria com os prefeitos da nossa região e Governo do Estado para atender as cirurgias eletivas em Paranaíta”, apontou o prefeito Valdemar Gamba.

O programa atenderá uma demanda reprimida de aproximadamente 10 mil procedimentos da Central de Regulação Municipal na média Complexidade, entre (consultas médicas e exames) da Rede de Atenção Especializada. Gamba frisou que além das reformas nas unidades, o município firmou parceria com o Hospital de Amor para atendimentos e exames de prevenção e detecção do câncer de mama e de colo de útero.

Foram contratadas, por meio de credenciamento, quatro (04) empresas para serviços de procedimentos médicos SADT (Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico), consultas médicas especializadas com garantia de retorno de Média e Alta Complexidade pelo Sistema Único de Saúde – SUS, sob Gestão Municipal.

O programa “Mais Saúde” Alta Floresta, se fez necessário para atender “Demanda Reprimida da Central de Regulação”, e assim garantir a assistência à saúde nas ações de promoção, proteção e recuperação da saúde dos usuários da rede municipal de saúde.

“Isso vai trazer para nós um grande benefício e também para a população, porque agora a pessoa vai poder descobrir o seu problema [de saúde] com mais clareza porque os exames e as consultas vão trazer esse benefício para a população e agora vai ter um tratamento mais acertado”, destacou o secretário municipal de saúde, José Aparecido de Souza, que frisa o empenho da gestão na melhoria na qualidade de vida. Buscando atender sempre agora sem deixar gerar uma nova fila.

Serão atendidas 43 especialidades, entre consultas e exames. São mais de R$ 2 milhões investidos. Sendo que o valor de R$ 1 milhão é de recursos oriundo de emenda parlamentar e o restante é investimento próprio da Gestão Pública Municipal.

“Entendendo o fluxo que nós temos de atendimento no dia a dia, nós não iríamos conseguir zerar essa demanda reprimida e por isso criamos o programa Mais Saúde Alta Floresta. Fizemos esse programa para que a gente consiga dar uma saúde de mais qualidade porque nós entendemos que o fator mais importante que temos n vida e a saúde”, finalizou Gamba.

O programa “Mais Saúde” Alta Floresta atenderá as seguintes demandas: