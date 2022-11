Levantamento feito pela Superintendência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) de Mato Grosso identificou os bairros que cumprem os requisitos e as localidades que não atendem às especificações da Portaria do Ministério das Comunicações.

O vereador Derci Paulo Trevisan, o Pitoco, recebeu no começo do mês de novembro ofício enviado pelo presidente em exercício da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), Danilo Cezar Aguiar de Souza, em resposta ao ofício nº 012/2022 em que solicitava aos Correios explicações sobre os bairros que não são contemplados com a distribuição domiciliária, e quais os critérios para a realização do serviço de entrega postal.

Danilo Souza informou que nas atividades postais, especificamente no que concerne à prestação de serviços de entrega de correspondências e de encomendas, é desejável ação colaborativa entre o demandante e os Correios, uma vez que há aspectos a serem observados que contribuem para a consecução dos trabalhos, notadamente em relação aos critérios necessários ao atendimento às exigências previstas na Portaria nº 2.729/2021, do Ministério das Comunicações, que estabelece as diretrizes para a realização da distribuição domiciliária.

Conforme o presidente da Estatal, em levantamento realizado pela Superintendência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) de Mato Grosso, foi averiguado que 17 bairros de Alta Floresta não são, atualmente, contemplados com o serviço de distribuição domiciliária.

Neste levantamento foi constatado que os bairros Jardim Florata, Residencial Camélia, Jardim Sol Nascente, Jardim Perimetral, Jardim Almeida Prado, Jardim Guaraná II, Jardim Begônias, Nova Floresta, Vila Rica e Recanto da Amazônia cumprem com os requisitos exigidos para implantação do serviço e, assim, a Estatal iniciou estudos de dimensionamento de insumos, de efetivos e de equipamentos, objetivando implementar a distribuição domiciliária em até 120 dias.

Já os bairros Parque dos Oitis, Buritis, Jardim Flamboyant, Residencial Boa Vista, Distrito Industrial, Parque das Nações e Jardim Europa, ainda, não atendem, integralmente, aos requisitos da Portaria nº 2.729/2022 por não dispuserem de placas identificadoras do logradouro e por não apresentarem numeração única, de forma ordenada e individualizada, respectivamente.

O levantamento também apontou que a Rua Ypê, no bairro Jardim Begônias, não atende os requisitos por não apresentar numeração única, de forma ordenada e individualizada.

“É necessário que a Prefeitura de Alta Floresta e os moradores regularizem as pendências identificadas, para que, mediante nova consulta via Ofício, a Estatal possa reavaliar a situação, com vistas a iniciar as ações de implementação do serviço, de forma gradativa, tendo em vista o seu compromisso no atendimento das orientações emanadas por intermédio da respectiva portaria, em especial, na oferta permanente dos serviços postais básicos a clientes, em todo território nacional, de qualidade e a preços acessíveis”, recomenda Danilo de Souza.

“Entendemos que a entrega de correspondências e essencial e, portanto, após analisarmos a posição dos Correios, cobramos da Prefeitura de Alta Floresta providências em relação às responsabilidades do município para sanar as pendências, e estamos pedindo aos moradores desses bairros para procurar a prefeitura também com o objetivo de obter informações sobre a numeração de suas residências”, disse o Vereador.