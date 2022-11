O Ministério Público do Trabalho, por intermédio da Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região (PRT23) e da Procuradoria do Trabalho no Município de Alta Floresta, lançou o Edital de de Desfazimento de Bens Inservíveis pertencentes à Regional, constituída pela Portaria nº 76, de 18 de maio de 2022, torna público o processo de alienação de bens móveis pertencentes ao acervo patrimonial da PTM ALF, na modalidade DOAÇÃO.

São mais de 40 itens como aparelhos de ar-condicionado, mesas, cadeiras, umidificador, aparelho de telefone, entre outros. A manifestação de interesse em receber os bens disponibilizados implicará na aceitação de todos os itens constantes do respectivo lote e no estado de conservação em que se encontram.

Os interessados deverão encaminhar solicitação à Secretaria da PTM ALF por meio eletrônico (peticionamento) nos autos do PGEA nº 20.02.2304.0000050/2022-95. Para tal, deverá ser efetuado cadastro na página https://protocoloadministrativo.mpt.mp.br/.

O prazo para manifestação termina em 20/11/2022. Acesse aqui o edital.