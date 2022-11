Um homem de 26 anos foi preso em flagrante na noite deste sábado (18), no bairro Jardim Primavera em Alta Floresta, pelo crime de tráfico ilícito de drogas, com o suspeito foi encontrado uma grande porção de substância análoga à maconha, listas de anotações proveniente a prática do crime, jóias e um simulacro de arma de fogo.

De acordo com as informações repassadas pelo sargento Tiago ao site Nativa News a guarnição estava realizando rondas pelo bairro, quando se deparou com quatro pessoas reunidas, ao se aproximar os suspeitos tentaram se evadir do local, no momento em que o suspeito detido tentou se embrenhar em meio a mata.

A guarnição conseguiu interceptá-lo, durante busca pessoal foi encontrado os entorpecentes, “a gente realizou busca pessoal de rotina e voltamos ao local onde ele tentou se esconder e, encontrou uma bolsa com essa quantidade de drogas e esta quantidade de anotações derivadas do tráfico”, explicou o Sargento.

As suspeitas da guarnição são de que o endivido pode estar envolvido em outros crimes do município, já que na sua residência foi encontrado um simulacro de arma de fogo, “a gente após conduzir este indivíduo, fazer a busca pessoal e localizar a drogas, este começou como a gente já fala ‘abrir seu coração’ autorizou a busca pessoal inclusive filmado na sua residência, onde nós localizamos este simulacro de arma de fogo”, destacou.

O suspeito se mudou recentemente para o município de Alta Floresta, conforme a guarnição o mesmo já possui passagens pela polícia militar inclusive pelo crime de estupro de vulnerável, ele foi conduzido até a delegacia de Polícia judiciária Civil para as providências que o caso requer.