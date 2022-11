Um Toyota Corolla, tomado em assalto em Colíder no mês de outubro, foi localizado e recuperado pela Polícia Militar em Peixoto de Azevedo, neste domingo (20). O veículo, que havia sido levado em assalto a uma residência, estava sendo usado por criminosos para prática de diversos assaltos.

De acordo com a Polícia Militar, o carro estava sendo usado como apoio para crimes em um um garimpo do Nortão. O veículo foi avistado em uma lanchonete na rodovia BR-163, em Matupá e quando perceberam a aproximação da viatura policial, o condutor saiu em fuga por uma estrada vicinal paralela, sentido a Peixoto de Azevedo.

Em Peixoto de Azevedo, os bandidos conseguiram fugir, abandonando o veículo ligado, com as portas abertas e a roda direita encostada ao meio fio com o pneu estourado e o para-choque na frente direita quebrado.

O Corolla estava com a placa traseira adulterada.