“Foi montado um planejamento estratégico, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, para atuar junto com a PRF e conter qualquer ação criminosa de vândalos nas rodovoas do Estado”, informou, ressaltando o respeito ao livre direito de manifestação, desde que seja exercido com respeito às leis e ao direito de ir e vir de todo.

A nota do estado foi publicada depois que um posto de atendimento da Concessionária Rota do Oeste, na BR-163, em Nova Mutum, foi alvo de uma ação criminosa em que tiros foram disparados contra veículos da empresa e uma ambulância e um guincho foram incendiados. Funcionários também foram rendidos. As câmeras de segurança registraram todo o atentado.