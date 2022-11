A ação será realizada no dia 23 e terá horário estendido para dar oportunidade a quem trabalha durante todo o dia

A campanha novembro azul, de conscientização sobre a importância da prevenção do câncer de próstata, está sendo realizada durante todo este mês. Alta Floresta terá um dia especial, com foco no público masculino, na próxima quarta-feira, 23, quando será realizado o Dia D, das 19 às 22hs.

O horário estendido terá a intenção de dar oportunidade ao homem trabalhador que não pode buscar realizar o exame devido ao horário de trabalho. A ação será realizada em dois pontos estratégicos da cidade, sendo na Unidade de Saúde Santa Barbara, localizada atrás da Praça Cívica, e no PSF 5, no bairro Cidade Alta.

E contará com consulta médica, avaliação odontológica, coleta de exames de rotina, testes rápidos de hepatite B e C, HIV e sífilis e atualização do cartão de vacina. Também estará disponível exame de sangue de PSA, sendo necessário seguir as orientações recomendadas para a realização do mesmo: três dias sem andar de bicicleta ou a cavalo, três dias sem relação sexual e três dias sem realizar esforço físico intenso.

Outubro Rosa- De acordo com a enfermeira Celina Cardoso, no mês de campanha do outubro rosa contra o câncer de mama foram coletados 546 exames nas unidades de saúde do município e 200 exames na carreta do Hospital do Câncer.

Já no mês voltado para saúde do homem, também se espera poder atender uma meta considerável de pacientes que buscam prevenir ou tratar o câncer de próstata. O câncer de próstata é responsável por cerca de 28% de mortes na população masculina que desenvolve neoplasias malignas.

A doença mais comum em homens com idade a partir de 45 anos. O mês de novembro, assim como o de outubro, são um lembrete à população sobre a importância da prevenção de realizar tal exame para manter a saúde em dia.