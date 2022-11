A Prefeitura de Alta Floresta está executando um dos maiores programas de infraestrutura da história. Além da pavimentação asfáltica em diversos bairros, a Secretaria Municipal de Infraestrutura está executando obras inovadoras e de longa durabilidade a exemplo da galeria de aduelas construída recentemente na Vicinal Primeira Norte, próximo ao Frigorifico Faz Carne.

Desde a fabricação das aduelas na Secretaria Municipal de Infraestrutura até a conclusão da obra, a Prefeitura de Alta Floresta investiu recursos próprios na construção de uma galeria com três canais para vazão de grandes volumes de água. Com a construção desta galeria, a Prefeitura removeu uma ponte de madeira e resolveu um problema antigo.

De acordo com Secretaria Municipal de Infraestrutura, as peças em concreto armado possuem alta resistência a cargas externas e internas, resistência a abrasão e a capacidade de absorção de água, o que pode resultar em uma expectativa de vida útil de 100 anos.

O prefeito Valdemar Gamba disse que o foco da gestão é continuar trabalhando para melhorar ainda mais a logística de transporte nas estradas vicinais do município. “Somente com obras de qualidade é que resolveremos problemas antigos e assim manteremos uma logística de transporte adequada nas nossas estradas vicinais. As galerias de aduelas são soluções definitivas por muito anos e o investimento que estamos fazendo tem dado resultado em praticamente todos os setores do município. São obras que estão beneficiando a nossa população e garantindo que o setor produtivo possa transportar a produção com segurança”, disse o Prefeito.