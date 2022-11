O acidente foi registrado no início da tarde de ontem (21) no centro do município de Alta Floresta, os condutores das duas motocicletas envolvidas afirmaram não se lembrarem do acidente. Caso registrado e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.



Conforme registro da Polícia Militar, o acidente envolveu uma motocicleta Biz conduzida por uma mulher de 43 anos e uma motocicleta XRE, que era conduzida por um jovem de 21 anos. Ambos os veículos seguiam no setor D quando houve um choque entre eles. As vítimas foram conduzidas ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin.



No hospital, as vítimas relataram aos militares que não se lembravam do acidente, não sabendo relatar o que houve. A motocicleta Biz foi entregue aos cuidados do esposo da vítima, já a motocicleta XRE foi encaminhada para a 20ª CIRETRAN devido não ter como checar a documentação com o condutor e o veículo ter a placa de outro estado dificultando a checagem do licenciamento.