Um homem de 30 anos foi preso em flagrante após agredir o seu pai, de 59 anos de idade, com empurrões e pontapés em frente a um supermercado na avenida Mato Grosso, principal via de acesso ao bairro Cidade Alta.

De acordo com as informações repassadas pela PM a vítima chegou ao supermercado de carro, momentos após o suspeito já em visível estado de embriaguez chegou acompanhado das duas crianças, os quatro entram no estabelecimento, posteriormente saíram para o lado de fora, quando a vítima entra em uma farmácia anexa, posteriormente é retirado pelo filho que iniciou a agressão.

A vítima relatou que o suspeito seu filho, toda vez que ingere bebida alcoólica o mesmo fica agressivo, que o suspeito passou a ofendê-lo e a agredir fisicamente com um empurrão vindo a cair ao solo, batendo a cabeça, em seguida o mesmo desferiu um chute em seu quadril.

As informações são de que esta não seria a primeira vez que o suspeito teria agredido o seu genitor, a cerca de cinco meses teria tentado contra a vida do mesmo.

O homem possui diversas passagens, inclusive estaria utilizando tornozeleira eletrônica por um crime cometido no município. Ele foi conduzido a delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer.