Em busca da admissão de profissionais com formação de nível fundamental, médio e superior, a Prefeitura de Paranaíta, no Estado do Mato Grosso, anuncia o período de recebimento de inscrições para um novo Processo Seletivo.

As oportunidades serão destinadas aos cargos de Condutor de Veículo Escolar ; Motorista Cat D/E; Nutricionista (1); Professor de Nível Médio - Cursando História - Ensino Fundamental Anos Finais; Professor de Ciências Naturais - Ensino Fundamental Anos Finais; Professor de Educação Física - Ensino Fundamental Anos Finais; Professor de Geografia - Ensino Fundamental Anos Finais; Professor de História - Ensino Fundamental Anos Finais; Professor de Língua Portuguesa - Ensino Fundamental Anos Finais; Professor de Matemática - Ensino Fundamental Anos Finais; Professor de Nível Médio - Cursando Ciências Naturais - Ensino Fundamental Anos Finais; Professor de Nível Médio - Cursando Educação Física - Ensino Fundamental Anos Finais; Professor de Nível Médio - Cursando Geografia - Ensino Fundamental Anos Finais; Professor de Nível Médio - Cursando Língua Portuguesa - Ensino Fundamental Anos Finais; Professor de Nível Médio - Cursando Matemática - Ensino Fundamental Anos Finais; Professor de Nível Médio - Cursando Pedagogia - Séries Iniciais do Ensino Fundamental; Professor Licenciatura em Educação Infantil (1); Professor Nível médio - Cursando Pedagogia - Séries Iniciais do Ensino Fundamental; Professor nível Médio cursando Pedagogia em Educação Infantil e Professor Pedagogo - Séries Iniciais do Ensino Fundamental (3).

Estes profissionais deverão atuar em jornadas de 30 horas a 40 horas semanais de trabalho, com remuneração que varia de R$ 2.307,45 a R$ 5.211,14 ao mês.

Aqueles que tiverem interesse em participar devem realizar as candidaturas no período de 18 de novembro de 2022 até 5 de dezembro do mesmo ano, apenas de maneira online por meio do endereço eletrônico da Prefeitura.

Além dos requisitos de escolaridade, para concorrer as vagas disponíveis é preciso também ser brasileiro ou naturalizado e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.

A classificação dos concorrentes aos cargos disponíveis deverá acontecer por meio de prova objetiva, prevista para ocorrer no dia 18 de dezembro de 2022 e prova prática apenas para os cargos de Condutor de Veículo Escolar e Motorista CAT D/E. Também haverá avaliação de títulos.

Este Processo Seletivo será válido durante o ano letivo de 2023, conforme especificado no edital disponível em nosso site para consulta.

download edital_de_abertura_n_04_2022.pdf