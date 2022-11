O roubo foi registrado na zona rural do município de Paranaíta, a vítima de 71 anos foi golpeada com um martelo, ameaçada e teve de sua residência uma arma de fogo levada. O suspeito acabou sendo detido momentos após enquanto fugia para Apiacás.

O homem de 46 anos possui diversas passagens criminais, foi encaminhado para a Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências. Conforme registro do 4º Pelotão de Polícia Militar, o idoso procurou a guarnição após o roubo relatando que o suspeito chegou de moto em sua residência, uma propriedade rural a cerca de 15 quilômetros do núcleo urbano de Paranaíta, o suspeito pediu por um copo com água, quando o idoso se virou para pegar a água foi golpeado na cabeça com um martelo.



Caído no chão o idoso foi ameaçado, o suspeito pediu por uma arma de fogo, dizendo que o mataria caso não entregasse. Atordoado o idoso entregou uma espingarda que havia na residência, o suspeito então deixou o local sentido ao município de Apiacás.



Assim que informada do roubo a guarnição de Polícia Militar que já se encontrava na área rural, iniciou rondas informando o Pelotão de Apiacás, momentos após o suspeito foi preso em Apiacás com a arma roubada do idoso. Sendo preso e encaminhado para as devidas providências.