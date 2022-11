Em uma ação rápida na data de ontem 23, a Polícia Militar de Alta Floresta conseguiu realizar a detenção de um homem de 25 anos, e a recuperação de um veículo Uno de Cor Prata, produto de furto no município de Nova Monte Verde. O Carro foi furtado por volta das 09:00h da manhã em um pátio de uma oficina do município, na fuga uma motocicleta foi deixada.

De acordo com as informações repassadas pelo Sargento Emerson da Polícia Militar, a comunicação do furto foi realizada pela equipe plantonista de Nova Monte Verde, no momento que se iniciou as buscas, após algumas horas através de denúncias a guarnição conseguiu localizar o veículo em uma oficina já em Alta Floresta.



"A população é ímpar nestas situações, nos passaram que haveria chegado um cidadão na oficina que não teria um veículo, suspeito, chegamos no local o cidadão estava mexendo com o carro e arrancado a placa, tentando arrumá-lo devido ao acidente, ao perguntar o que teria ocorrido ele disse que era ele mesmo, colocou a mão para cima, fizemos a revista e agora ele está aqui na Delpol", ainda conforme o Sargento, no trajeto de Nova Monte Verde à Alta Floresta o suspeito acabou batendo o veículo estourando o cárter do carro, momento que acionou um guincho para o deslocamento até a referida oficina em que foi detido.

O jovem é suspeito de ter furtado a motocicleta Honda Bros de cor vermelha, abandonada na fuga, "o Tenente de Nova Monte Verde informou ao Nativa News que no último dia 18, teria sido furtado uma moto em Nova Bandeirantes, mas o B.O foi confeccionado em Nova Monte Verde e o suspeito segundo as informações de populares teria deixado a moto na oficina onde se encontrava o Fiat Uno que ele furtou", destacou.

Os veículos ficaram à disposição dos proprietários, o caso segue sendo investigado pela Polícia Judiciária Civil.