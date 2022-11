O Centro de Convivência do Idoso reuniu os grupos de idosos nesta quarta-feira (23), para o encerramento das atividades de 2022. O momento iniciou com café da manhã, dinâmicas dançantes, almoço e também com a realização bingo.

A coordenadora do Centro de Convivência do Idoso, Jovenina Moraes, agradeceu a assiduidade dos idosos nas atividades e destacou o dia como uma celebração dos bons momentos vividos em 2022, dos aprendizados e avanços de cada. Ela falou, ainda, o importante papel que a gestão municipal tem realizado junto aos idosos do município. "O grupo de idosos é um espaço onde fortalecemos os vínculos, as parcerias, as amizades e conquistamos as melhorias de cada participante", apontou.

Com esse evento, realizado na Chácara Recanto Primavera, a Assistência Social encerrou as atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, assim como as atividades de Lazer do ano de 2022.