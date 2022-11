O Município paranaitense está classificado entre os 10 finalistas do estado de Mato Grosso, concorrendo ao prêmio Selo Sebrae Referência em Atendimento. Ainda em 2022 acontecerá o evento em Cuiabá no Centro de Sustentabilidade Sebrae/MT, que contemplará as cidades classificadas com selos Ouro, Prata e Bronze na etapa estadual.



Reconhecer a qualidade dos atendimentos e os serviços prestados pelas Salas do Empreendedor aos empreendedores locais, é o objetivo do Selo Sebrae Referência em Atendimento.

Baseado em uma metodologia de avaliação com critérios qualitativos e quantitativos, são geradas pontuações com o objetivo de atribuir categorias de qualidade aos parceiros participantes.



Além de Paranaíta, disputam as cidades de Lucas do Rio Verde, Guarantã do Norte, Nossa Senhora do Livramento, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Paranatinga, Querência, São Pedro da Cipa e Tangará da Serra. A Gestão Municipal do Prefeito Osmar Moreira através da Secretaria de Indústria e Comércio com suas ações direcionada tem valorizado o empreendedor local.



O município mato-grossense que alcançar a pontuação máxima segue em busca do Selo Nacional na categoria Diamante. Entre os benefícios do Selo estão serviços de consultoria para melhoria de processos e espaços, ampliação do atendimento aos pequenos negócios, com serviços mais qualificados, captação de novos clientes e aumento da satisfação, valorização das equipes de atendimento, além do apoio do Sebrae na execução dos atendimentos empresariais por meio de capacitações, orientações e consultorias.



Saiba mais no site: https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/selosebraedereferencia.