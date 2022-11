A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania divulga o prazo final para a atualização cadastral do Cadastro Único. O Governo Federal realiza anualmente o cruzamento de diversas bases de dados para saber se existem irregularidades nas informações dos cadastros das famílias, como aumento não informado da renda familiar e mudança de endereço. Isso evita que usuários que não se enquadram nas regras continuem recebendo o benefício.

Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada – BPC e do Programa Auxílio Brasil, que se encontram com seu benefício bloqueado pelo Governo Federal após a última averiguação e revisão cadastral, devem comparecer até o dia 16/12/2022, nos Postos do CADÚNICO do município que se encontram no CRAS Casa da Família no Guaraná II, no CRAS Conviver na Rua E-1 e na Prefeitura Municipal no prédio da Assistência Social para oportunizar informações atualizadas e consistentes para que haja a possibilidade de desbloqueio do seu benefício pelo governo.

O processo é um tanto moroso, uma vez que os cadastradores necessitam receber senhas em seus celulares particulares para dar prosseguimento em várias etapas dos cadastros dos beneficiários. Esta é uma estratégia do governo federal para evitar fraude.

É importante lembrar que não declarar uma informação ao Cadastro Único ou declarar informações incorretas, caso seja constatado, a família pode ser excluída do programa e o responsável familiar poderá ainda ser responsabilizado civil e criminalmente.