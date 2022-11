Os vereadores aprovaram na manhã de ontem (24) a Moção de Repúdio à AGER- MT Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso no que se refere ao aumento nos valores das tarifas dos pedágios da MT 320. A proposta foi apresentada pelo vereador de Carlinda, Manoel Rodrigues de Sousa (PSC) e aprovada de forma unânime pelos demais.

No documento o Vereador destaca que a referida decisão prejudica ainda mais a vida dos menos favorecidos, idosos, aposentados, deficientes, doentes crónicos, estudantes e todas as famílias de baixa renda que precisam dos atendimentos dos órgãos públicos com posto de atendimentos apenas em Alta Floresta, como Bancos, INSS, Receita Federal, IBAMA, Hospital Regional, Sema, Fórum, Defensoria Pública, Ministério Público e muitos outros órgãos Estaduais e Federal.

Atualmente, os valores cobrados nas praças são os mais elevados dentre outras praças administradas pela companhia. O valor cobrado atualmente é R$10,10 o que gera um alto impacto no deslocamento entre as cidades de Carlinda, Nova Canaã do Norte e Alta Floresta. Como justificativa para o aumento, a AGER declara que o reajuste foi realizado, conforme previsto do Contrato de Concessão, por empresa independente que avalia os serviços prestados pela concessionária.

Desta forma, nós Vereadores não poderíamos deixar de manifestar nosso posicionamento de repúdio ao aumento nos valores das tarifas das praças de pedágios, que interferem diretamente na economia do Município e da região”, explicou.

A tarifa básica entrou em vigor no dia 18 nas três praças de pedágio sob operação da Via Brasil.