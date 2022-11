A subsede do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep-MT) em Alta Floresta, se reuniu nesta sexta-feira (25/11), com representantes de escolas e o executivo municipal para tratar sobre o Plano de Cargo, Carreira e Salário (PCCS), da Educação Municipal.

O documento que estava na Câmara Municipal foi retirado da pauta, pela prefeitura, o que levou o sindicato e os educadores a cobrarem esclarecimentos. A presidente da subsede do Sintep/Alta Floresta, Ilmarli Teixeria, destaca que ficou sinalizado pelo executivo municipal, ainda nesta sexta-feira, discutir e refazer o artigo que trata da recomposição salarial, de RGA para Piso Salarial Nacional.

Ocorre que a administração municipal queria fazer a correção dos salários com base na revisão geral anual, desconsiderando a Lei 11.738/2028, que estabelece o valor do Piso Salarial Profissional Nacional. Ilmarli relata ainda, que, o PCCS deve retornar para a Câmara de Vereadores na próxima segunda-feira (28/11).

“Tivemos o comprometimento da prefeitura em não apresentar nenhuma emenda ao Projeto de Lei, que não seja já conhecida e debatida pela categoria”, afirma a dirigente, que aproveitou para cobrar do executivo encaminhamento para a realização de Concurso Público no município.