Um jovem de 26 anos foi vítima grave de um acidente ocorrido na Avenida Paulo Pires, cruzamento com Rua Aldenor Alves Freire, no Setor G, região central do município de Alta Floresta.

Lucas Batista Laje estava em uma motocicleta de baixa cilindrada, transitando pela preferencial quando na altura da Rua G-5, a caminhonete em que estava a vice-prefeita do município, Roseli Rampazio, invadiu a pista, ocorrendo o impacto violento.

Roseli não quis comentar o ocorrido, mas informalmente disse que o marido era o motorista e ficaram sentidos com o acidente. O motociclista foi socorrido em estado grave, com sangramento e sinais de traumatismo, segundo os militares do Corpo de Bombeiros que fizeram o atendimento. Desacordado, o jovem foi levado às pressa para o Pronto Socorro do Hospital Regional.

Ele ficou a noite e boa parte do dia seguinte na sala vermelha até conseguir vaga em um leito de UTI. “Meu filho não está bem”, comentou em desespero a mãe Cleusa Laje. O acidente envolvendo o carro da vice-prefeita e a motocicleta de Lucas foi o segundo caso no mesmo cruzamento somente essa semana.

Moradores no local cobram redutores de velocidade afim de evitar novos casos. Lucas nesta sexta-feira seguia na UTI. A mãe disse na ocasião que o último boletim médico apresentava situação estável. Mas comentou que a equipe aguardava o período de três dias para tentar um procedimento cirúrgico.