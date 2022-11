Um motociclista de 55 anos teve fratura no braço, após acidente envolvendo duas motos, no setor B, em Alta Floresta. De acordo com a equipe do Corpo de Bombeiros, o acidente entre duas motos Honda Biz aconteceu na tarde de sexta-feira (25) por volta das 15h43.

A vítima relatou que seguia pela via, quando perdeu o controle da direção e atingiu a lateral de outra moto. A vítima foi socorrida no local e encaminhada em ao Hospital Regional, com uma fratura no braço direito.

Ele recebeu ajuda de outro condutor e populares que presenciaram o ocorrido.