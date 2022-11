A dupla com 19 e 20 anos foi conduzida após a mulher se esconder no banheiro para acionar a Polícia Militar. O caso foi registrado nesta sexta-feira (25) em Alta Floresta. A dívida soma mais de R$ 20 mil a cobrança realizada ultrapassava os R$ 30 mil. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as providências cabíveis.



Conforme registro da Polícia Militar, a mulher de 25 anos se apresentou como vítima de cobrança indevida, afirmando que a dupla está com um cheque no valor de R$ 23 mil, que há duas semanas vem sendo procurada pela dupla que cobra o valor de R$ 30.800,00. Há alguns dias a dupla vem cobrando afirmando que a vítima possui carro e estabelecimento de beleza, que tem condições de efetuar o pagamento da dívida.



Na tarde desta sexta-feira a dupla apareceu no estabelecimento da mulher para receber o valor, a mulher dizendo que foi ameaçada se trancou no banheiro de onde acionou a polícia. No endereço os militares localizaram a dupla, que afirmou que apenas informou a mulher que caso acionasse a polícia, apenas seriam conduzidos e estariam em liberdade no dia seguinte.



A mulher reafirmou ameaças sofrida e o caso foi registrado.