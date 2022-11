O roubo foi registrado na noite deste sábado (26) no bairro Santa Maria em Alta Floresta. O casal foi rendido e trancado no banheiro, junto com o filho, a quadrilha levou o veículo da família e várias ferramentas, além de aparelhos celulares. Os suspeitos não foram localizados.



Conforme registro da Polícia Militar, por volta das 23h20 o fato foi informado. O homem relatou aos militares que ouviu os cães latirem, ao abrir a porta foi surpreendido por quatro homens, três deles armados. O quarteto invadiu a residência, trancando a família no banheiro enquanto fazia buscas pela casa.



As vítimas relataram que foram subtraídos o veículo Gol de cor preta, placas HGI 2136, dois aparelhos celulares, um televisor de 50', R$ 350,00 em moeda corrente, uma serra mármore, uma lixadeira, uma motoserra, um rádio portátil, dois estojos de ferramentas e uma parafusadeira.



Os suspeitos não foram localizados e o caso de roubo registrado e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.