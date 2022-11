O desacato foi registrado após a meia noite na avenida Ariosto da Riva, durante bloqueio da operação Lei Seca em Alta Floresta. O trio foi conduzido à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.



Conforme registro da Polícia Militar, após abordagem e oferta para o teste de alcoolemia, o suspeito de 26 anos que estava em visível estado de embriaguez alcoólica se alterou e começou a proferir palavras de baixo calão contra os integrantes da operação afirmando que somente pobres são abordados. O suspeito recebi voz de prisão.



Momentos após, as duas mulheres que acompanhavam o suspeito, com 22 e 24 anos, também se alteraram e investiram contra os militares, proferindo ofensas do tipo “vão tomar no c*, policiais filhos da puta", "safados" e "bando de pau no c*". As mulheres então foram acondicionadas no compartilhamento de transporte da viatura, onde foi necessário o uso de espargidor de pimenta para conter os ânimos.



O trio foi conduzido para as devidas providências.