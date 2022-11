O caso de possível invasão foi informado no início da tarde deste domingo (27) em uma fazenda localizada no Assentamento São Pedro, zona rural do município de Paranaíta. O gerente e o capataz da fazenda foram abordados por homens armados durante a manhã, conseguindo fugir e acionar a Polícia Militar.



Conforme registro, as vítimas relataram que por volta das 09h foram abordados na fazenda Vitória, surpreendidos por dois suspeitos armados, que tentaram rende-los, a dupla, proprietário e capataz, abandonou a motocicleta que ocupavam fugindo para área de mata. A fazenda é objeto de conflito fundiário, (invasão de terra).



Após receber a informação, foi iniciada uma operação de patrulhamento rural na região, a fins de se desestimular um possível conflito fundiário ou a invasão naquela região, foram deslocadas equipes do serviço operacional do 8º Batalhão, Força Tática e Patrulha Rural.

Ao intensificar o patrulhamento e abordagens na região, os militares perceberam que os invasores aparentemente foragiram da região ao perceber a movimentação policial, sendo a possível invasão sido frustrada.