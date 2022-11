A Polícia Militar prendeu um suspeito por ter agredido e ameaçado a esposa na noite de domingo (27), em Alta Floresta. O homem flagrado segurando a vítima pelos cabelos enquanto ela permanecia ajoelhada. Os policiais foram acionados por vizinhos, relatando que uma mulher estaria pedindo socorro, na rua H-12.

O suspeito, 54 anos, foi preso em flagrante após a polícia visualizar o agressor segurando a vítima pelos cabelos enquanto ela permanecia ajoelhada. Os policiais imediatamente pediram para que o suspeito soltasse a vítima, enquanto adentravam ao terreno. No interior da residência havia tufos de cabelos no chão e móveis quebrados.

De acordo com a polícia, no momento da abordagem o suspeito estava agressivo e aparentava estar sob efeito de bebida alcoólica havendo a necessidade do uso de algemas. A vítima contou aos policiais que se desentenderam por conta de um valor em dinheiro, porém pediu para não prendê-lo, pois depende financeiramente do suspeito.

Diante dos fatos a polícia encaminhou para a delegacia o suspeito e a vítima para as devidas providências.