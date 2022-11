O acidente que envolveu dois veículos de passeio foi registrado no início da tarde deste domingo (27) na rodovia MT-206, apenas escoriações e danos materiais foram registrados.



Conforme registro da Polícia Militar ambos os veículos seguiam sentido ao município de Paranaíta, o condutor do veículo HRV relatou que saiu da igreja no município de Alta Floresta e retornava para Paranaíta, quando iniciou a ultrapassagem ao veículo Palio aquaplanou vindo a perder o controle da direção do veículo, se chocando contra o Palio. Com o choque ambos os veículos saíram da pista.



Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h50, no local encontrou a vítima, mulher de 22 anos no banco do carona do veículo Palio, com escoriações do cinto de segurança no tórax e no braço. A vítima recebeu os primeiros atendimentos e foi conduzida ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin.

Os condutores não se feriram.