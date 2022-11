A delegação do IFMT chegou ontem a noite (27) em São José do Rio Preto para participar do VII JIF Nacional - Jogos dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - que reúne até sexta (02), 2.000 atletas de 31 institutos de todos os estados do Brasil que competirão em 11 modalidades desportivas: basquete, futsal, handebol, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia, judô, atletismo, futebol de campo, natação e xadrez.

O IFMT participa do JIF Nacional com 60 atletas, sendo 30 em modalidades coletivas e 30 em modalidades individuais. O Campus Sorriso representa o IFMT nas modalidades de vôlei de praia e tênis de mesa feminino e com a equipe de futsal masculina. O Campus Cuiabá Octayde Jorge da Silva com as equipes de vôlei feminino e xadrez masculino.

Nas modalidades de atletismo, judô e natação participam atletas dos Campi de Pontes e Lacerda, Alta Floresta, Barra do Garças, Várzea Grande, Rondonópolis, Lucas do Rio Verde, Diamantino, Tangará da Serra, Sinop e Primavera do Leste. Foram selecionados 16 atletas para o atletismo, sete para a natação e sete para o judô.

Os estudantes Igor Gabriel Ferreira Portella e Tamayra da Silva Zaura estão compondo a Equipe de Atletismo da delegação do IFMT no JIF Nacional 2022, que ocorrerá no período de 28/11 a 02/12, na cidade de São José do Rio Preto – SP.

A Professora de Educação Física do Campus, Ketlin Adriana Tives Ribeiro, faz parte da equipe de servidores responsáveis por acompanhar a delegação do IFMT.