Dois homens foram presos por furto e receptação na tarde desta segunda-feira (28) no município de Alta Floresta. A vítima do furto reconheceu seu veículo em uma oficina, acionando a Polícia Militar. Conforme registro da PM, a motocicleta foi furtada de um estacionamento do posto, a vítima, um caminhoneiro de 29 anos relatou que sempre deixou seu veículo no estacionamento do posto para viajar, ao retornar da viagem no dia 18, não encontrou a motocicleta.

Na manhã de segunda - feira (28) a vítima reconheceu o veículo em uma oficina de motos no setor F, acionando a polícia. No estabelecimento os militares foram informados que a motocicleta foi deixada no local ainda pela manhã, para que fosse trocada a tampa do tanque de combustível e que um dos suspeitos havia deixado o local ao perceber a aproximação da viatura policial.

O suspeito foi identificado e abordado, informou aos militares que havia comprado a motocicleta de um homem conhecido pela alcunha de Barbicha, que o mesmo também comercializa produtos entorpecentes. Diante os relatos, rondas foram realizadas e o suspeito localizado e detido.

O caso foi registrado pela Polícia Militar e encaminhado, junto com os suspeitos detidos, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.