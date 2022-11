Um acidente de trânsito foi registrado na manhã de segunda-feira (28) no cruzamento entre a avenida RI, (rua do Araújo) e rua H13, em Alta Floresta. De acordo com informações repassadas ao Nativa News que Argo conduzido por uma mulher de 41 anos, trafegava pela avenida sentido centro/bairro e ao cruzar a rua H-13, uma L-200 Triton atravessou sua frente e abalroou o seu carro, com impacto a L-200 acabou atingido um veículo Uno causando danos materiais.

O condutor do uno relatou a polícia militar que seguia centro/bairro pela rua H13, onde parou seu veículo no cruzamento com a avenida Araújo esperando o veículo Argo passar, pois o mesmo estava trafegando na preferência e percebeu que a L-200 Triton vinha em alta velocidade e não conseguiu para vindo a abalroar no Argo e posteriormente abalroando no uno.

A motorista da L-200 recusou ser atendida pelos Bombeiros.