Alunos da Escola Municipal Vicente Francisco da Silva desenvolveram no último sábado (26) uma ação de combate e prevenção a proliferação do mosquito aedes aegypti, “Prevenir é nossa responsabilidade”.

A ação contou com a participação de todos os alunos, acompanhados de professores e coordenadores, com orientações do Programa Saúde na Escola da Secretaria Municipal de Saúde, percorreram o setor e bairro vizinho conversando com os moradores, entregando panfleto com alertas sobre os cuidados necessários nesse período chuvoso para evitar a proliferação do mosquito responsável pela transmissão da dengue, zika e chikunya.