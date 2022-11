O taxista foi vítima de um roubo, permanecendo horas sob cárcere privado, sofrendo tortura física e psicológica. O roubo foi registrado na noite desta segunda-feira (28) no município de Guarantã do Norte, os cinco suspeitos foram detidos na manhã desta terça-feira (29) próximo ao município de Colíder tentando fuga com o veículo.

A vítima foi conduzida para atendimento médico. A Polícia Militar foi acionada via denúncia anônima de que o veículo Classic da vítima, seguia em alta velocidade pela rodovia MT 320, sentido ao município de Alta Floresta. Após saber do roubo, rondas foram realizadas e o veículo localizado.

Ao notar a aproximação da viatura policial, o bando tentou fuga, sendo acompanhado e abordado. Ao desembarcarem do veículo, os ocupantes tentaram se evadir, mas foram detidos.

O veículo era ocupado por quatro homens e uma mulher, ao serem indagados sobre o roubo ao taxista, todos negaram o envolvimento, afirmando que o veículo era emprestado de um conhecido.

Diante os fatos, ambos foram conduzidos para registro da ocorrência. No Pelotão de Polícia Militar, a vítima aguardava, onde relatou os momentos de tensão que sofreu após ser abordado por volta das 23h30 no município de Guarantã para uma corrida, sendo que momentos após o roubo foi anunciado.

A vítima relatou aos militares que durante o trajeto, foi ameaçado o tempo todo com uma arma e sofreu diversas agressões até pararem o veículo cerca de 10 km de Nova Canaã do Norte. No local, relatou que ficou toda a noite sendo agredido por golpes de facão, socos e pontapés, tendo sua vida ameaçada, na mira de uma arma a todo momento, afirmando que a suspeita, do sexo feminino, era a mais agressiva e incentivava sua morte aos demais integrantes, dizendo: "mata ele".



Ao pensarem que a vítima foi a óbito, ameaçaram jogá-lo no lago que tinha no local, mas, o colocaram novamente dentro do veículo e o jogaram do carro, próximo à entrada de Colíder. Três dos suspeitos detidos possuem passagens criminais pelos crimes de tráfico, porte ilegal de armas, roubo, lesão corporal, dentre outras.



O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer.