O final de semana foi de uma grande perca para o proprietário da Fazenda Santo Antônio, localizada na região da Pista do Cabeça. As fortes chuvas e raios que caíram no final de semana tiraram a vida de 17 novilhas que tinham pouco mais de dois anos. O proprietário só foi perceber a morte dos animais, que estavam em uma área aberta, após o cessar da chuva.

De acordo com informações que circulam nas redes sociais, os raios que caiaram no final de semana são parecidos com os de início da chuvarada, já conhecidos pelos moradores da região. Os animais que já haviam sido vacinados, devem agora ter suas baixas junto ao INDEA, e serem enterrados pelo proprietário.