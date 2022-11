15 pessoas foram conduzidas entre elas dez homens, uma mulher e dois adolescentes”

A Polícia Judiciária Civil de Alta Floresta deflagrou na manhã desta quarta-feira (30), a operação “Boca Maldita”, que tem como objetivo combater o tráfico de drogas, desarticulando os principais pontos de drogas ‘Bocas de Fumo’ no município e consequentemente crimes de roubo e contra a vida.

Até o presente momento ao todo foram cumpridos 13 mandados de busca domiciliar, três mandados de prisão, 15 pessoas foram conduzidas em flagrante, sendo 13 maiores (dez homens e uma mulher) e dois adolescentes.

A operação contou com 60 policiais civis de Alta Floresta, Colíder, Nova Canaã do Norte, Paranaíta, Apiacás, Juína e Sinop, além de seis delegados de Polícia e suas equipes. Ao site Nativa News o delegado titular de Alta Floresta, Dr. André, disse que drogas e armas foram apreendidas durante a operação.

“A operação vem de uma ordem estadual da secretaria de segurança para tentar derrubar essas “bocas de fumo” na nossa cidade, que assolam e trazem grande prejuízos, a investigação vem de tempos, investigamos mediante análises de várias anotações, aparelhos celulares e vimos que estes investigados tinham cadastros como vendedores de drogas”, destacou.

Os mandados de prisões expedidos pela comarca de Alta Floresta são de pessoas investigas de terem além do envolvimento com tráfico de drogas, mas também pelos crimes de torturas praticados no município, “são três inquéritos que estão em andamento destas investigações, todos ligados ao tráfico, entre eles os mandados de prisão são para pessoas que estavam envolvidas em um ‘salve’, que eles castigaram mediante 150 chicotadas uma pessoa, esses mandados então são por tortura mesmo”, ressaltou o delegado.

Conforme o delegado ainda entre os presos, está foragido da justiça com mandado de prisão em aberto da operação “Torquemada”, em que o indivíduo teria participado ativamente em homicídios no município.

Materiais como drogas e armas foram apreendidos, mais informações em instantes.