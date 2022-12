Tuti presta contas, investimento de 1.8 milhão e devolução de mais de 1 milhão aos cofres públicos

A sessão da Câmara Municipal de Alta Floresta realizada nessa terça (29) foi marcada pelo pronunciamento do presidente do Legislativo Oslen Dias o Tuti. Um pronunciamento focado em 100% na avaliação do seu mandato como presidente do Legislativo Municipal.

Perto de fechar o ciclo de dois anos a frente da presidência, Tuti deixou claro que foram dois anos de muito trabalho, com muita responsabilidade e transparência, juntamente com a mesa e com todos os vereadores. Nesse período foram economizados e devolvidos aos cofres públicos mais de R$1.300.000,00, sendo R$700.000,00 (setecentos mil reais) no ano de 2020 quase R$900.000,00 (novecentos mil reais) no ano de 2021.

Os investimentos, sempre visando melhorias no Legislativo Municipal somaram R$ 1.856.000 (Um milhão e oitocentos e cinquenta e seis mil reais). Os valores foram utilizados para compra de veículos novos, equipamentos para assessoria de comunicação, aquisição de computadores, móveis, cadeiras e um processo licitatório de quase R$460.000 em andamento para aquisição mais equipamentos, visando sempre melhorar a condução de trabalho dos funcionários da casa e dos vereadores que precisam dar um atendimento de qualidade para a comunidade. “A casa vem pautando sempre com a transparência e com a responsabilidade porque o dinheiro é público e temos que dar transparência aos recursos investidos”, finalizou.

Biênio 2021/2022

O vereador Oslen Dias, o Tuti concorreu com chapa única e foi eleito presidente da Câmara Municipal no dia 1 de janeiro de 2021, durante a posse do prefeito Chico Gamba. O edil teve 11 votos favoráveis e apenas dois contra, sendo eles dos vereadores Luciano Silva (Podemos) e Ilmarli Teixeira (PT).

A composição da chapa eleita ficou teve Oslen Dias como Presidente; Marcos Menin como Vice-Presidente; Douglas Pereira Teixeira de Carvalho como 1º Secretário e Adelson da Silva Rezende como 2º Secretário.