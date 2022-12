Grupo roubou taxi em Guarantã, mas foi preso quando chegava em Canaã do Norte

Uma jovem de nome Evilyn, presa junto a um bando que roubou um taxi na cidade de Guarantã do Norte (distante a 250 km de Alta Floresta), mantendo o motorista em cárcere privado e ainda promovendo tortura e ameaça de morte, é considerada perigosa.

A suspeita que gosta de vestido vermelho, e que também é conhecida na região de Alta Floresta, estava com quatro jovens quando a Polícia Militar de Nova Canaã do Norte fez uma abordagem na Rodovia MT-320 ao carro que roubaram na noite de segunda-feira em Guarantã. Os criminosos simularam pedir uma corrida e assim que o taxista chegou anunciaram o assalto.

O homem foi muito espancado, ameaçado e colocado no porta malas do veículo. Eles saíram com o carro e pararam após longo trecho e voltaram a bater na vítima que lembrou, “a mulher era a mais agressiva, mandava bater e matar”.

Muito espancado, o homem chegou a ficar desacordado e em dado momento os bandidos falaram em jogá-lo em um lago à beira da estrada. Mas seguiram com o taxista no porta malas até serem abordados pela Polícia Militar.

A prisão foi depois que foi feita a denúncia do roubo e as características do carro contribuíram para as informações que compartilhadas, chegaram a uma testemunha que viu o veículo pela MT320. Foi assim que policiais de Guarantã e Nova Canaã do Norte trocaram informações e após muitos veículos checados na estrada, o Classic preto foi parado.

Os bandidos até tentaram fugir, mas acabaram presos. A vítima que era mantida em cárcere privado foi solta e depois levada para receber cuidados médicos. O bando seguiria para a cidade de Colíder, mas recuou para trás das grade.