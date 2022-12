Cerca de 10 mil reais em dinheiro e cheques foram levados

Um jovem de 21 anos, funcionário de uma oficina de motos foi vítima de um roubo a mão armada na manhã desta quinta-feira (01), o crime ocorreu na Avenida Mato Grosso por volta das 09:30h da manhã, aproximadamente R$10.000,00 (dez mil reais) em dinheiro em espécie e folhas de cheques, foram subtraídos.

De acordo com o documento policial a vítima informou que estava indo ao banco realizar um deposito para empresa que é representante, no momento que foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta, de baixa cilindrada e rendido pelo carona, que conforme o relato do mesmo seria moreno, de estatura mediana, trajando camiseta vermelha, que de posse de uma arma pediu a bolsa com o malote.

Após o roubo, a dupla foragiu sentido rotatória do bairro Cidade Alta. A Guarnição da Polícia Militar realizou rondas a fim de encontrar os suspeitos, porém, até o momento sem êxito.