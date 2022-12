A Polícia Militar de Alta Floresta prendeu em flagrante dois suspeitos por tráfico ilícito de drogas na noite desta quinta-feira (01), na região central. Com os suspeitos foi encontrado três ‘pinos’ de substância análoga a Cocaína e uma quantia de R$1021,00 (mil e vinte e um reais) em moeda corrente.

A guarnição composta pelo Sargento Xavier e o Soldado Valdir estava realizando rondas região central do município, no momento em que se deparou na Avenida F um veículo Escort em péssimo estado de conservação e transitando com os faróis apagados, o que levantou suspeitas, foi dado então sinal luminosos e sonoros de parada, os suspeitos desceram do veículo para abordagem policial, porém um empreendeu fuga e não foi localizado.

“Nos deparamos com o veículo em péssimo estado de conservação e com os faróis apagados no período noturno, foi feito a abordagem na rua F e no momento os três ocupantes desceram do veículo, sendo que um dos suspeitos se evadiu em fuga saltando muros das residências e foi solicitado o apoio do setor 1 e da força tática, que realizaram o cerco nas imediações, não tiveram êxito de localizar o suspeito, mas os dois que permaneceram no local foram detidos”, destacou o Sargento Xavier.

Na busca pessoal foi encontrada a quantia em dinheiro e as drogas, os suspeitos que já são conhecidos no setor policial foram conduzidos até à delegacia de Polícia Judiciária Civil. Apesar das rondas e do cerco policial o terceiro suspeito não foi encontrado e segue sendo procurado.