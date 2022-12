Em um trabalho rápido a Polícia Militar do município de Nova Monte Verde (160 km de Alta Floresta) conseguiu realizar a recuperação de um caminhão Mercedes bens 2213 placa CCN-6192, que havia sido furtado na manhã de quinta-feira (01) em um posto de combustível localizado na entrada do município de Alta Floresta. O suspeito foi preso em flagrante.



De acordo com as informações após a comunicação do furto por parte das guarnições no 8º Batalhão de Alta Floresta, iniciou as diligências. O suspeito foi localizado na MT-208 próximo a entrada de uma fazenda, no momento em que avistou a guarnição tentou foragir se embrenhando em meio a mata, o mesmo foi localizado pelos militares e confessou durante a abordagem o furto do veículo, que foi abandonado na comunidade Alto Paraiso (Trivelato), já no distrito de Nova Monte Verde.



Segundo a narrativa do criminoso ele teria sido solto na noite de quarta-feira 30/11, da cadeia pública de Alta Floresta e o objetivo de furtar o caminhão seria para poder chegar até o município de Apiacás, onde possui residência, porém o veículo teria acabado o combustível e ele teria o abandonado.



O suspeito foi conduzido para a delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer, o veículo foi recolhido e ficará a disposição do proprietário.