O caso foi registrado no final da tarde de ontem, quinta-feira (01), no centro do município de Alta Floresta, a criança de 04 anos foi socorrida e deixada sob cuidados médicos no Hospital Regional Albert Sabin, por uma pessoa que se identificou como vizinha.



A Polícia Militar foi acionada pela assistente social do hospital, que relatava que a vizinha informou que menino caiu do segundo andar do prédio e apresenta fraturas no rosto. No endereço a pessoa que deixou a criança no hospital não foi localizada, mas a mãe da criança foi encontrada.



A mãe relatou aos militares que paga uma babá com quem ela deixa o filho no período da tarde, que está babá sai para trabalhar e deixa o menino com os filhos. A mãe não soube dar detalhes do ocorrido, apenas que recebeu ligação da babá informando que a criança havia caído do segundo andar.



Os militares foram informados que a criança, vítima dessa queda, deu entrada no hospital no dia 01 de julho desse anos após ter ingerido alta dose de medicamentos, além de outros acidentes, fato que levou a guarnição a acionar o Conselho Tutelar para acompanhar o caso.



Após passar por exame de ressonância foram constatadas fraturas no rosto do menino, que permaneceu internado sob cuidados médicos aguardando passar por cirurgia. A mãe de 32 foi conduzida à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.