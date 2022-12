A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Ambiental, emite nesta um alerta epidemiológico sobre a dengue. Os dados epidemiológicos apontam para um aumento de casos de notificações de dengue.

Em tempos de chuvas, que propicia facilidade de acúmulo de água, Vigilância Ambiental, alerta para a alta dos índices de Dengue, Zika e Chinkungunya. Em 2021, no período entre os meses de janeiro e novembro, foram registradas 1739 notificação, neste mesmo período de 2022, foram registradas 1068. Os registros ainda sofrem alterações por dificuldades enfrentadas pelas Agentes Comunitárias de Endemias (ACE) para visitas domiciliares e vistorias em quintais.

Os registros apontam que chega a 68,46% dos criadouros do mosquito Aedes Aegypti encontrados em lixo doméstico nos quintais que foram vistoriados. Até novembro foram tratados e eliminados 78.107 recipientes com foco de larva.

“A dengue é uma doença sazonal, ou seja, que tem maior incidência em determinada época do ano. Estamos no período crítico para o crescimento do número de casos”, apontou o coordenador da Vigilância Ambiental, Edson Rodrigues.

Confira 10 dicas para combater o Aedes: