O caso foi registrado pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (02) após a vítima realizar transferências no valor de R$ 1.100,00, acreditando que havia conseguido um empréstimo no valor de R$ 70 mil. A mulher de 27 anos, moradora do setor de chácaras Vila Rural em Alta Floresta, registrou o caso e foi orientada a proceder junto a Polícia Judiciária Civil.



Conforme registro da PM, a mulher relatou que foi contactada por um representante da BV Financeiro, que após algumas solicitações, entre elas os documentos pessoais da vítima, o atendente informou que havia sido liberado R$ 70.000,00 de empréstimo, as que para a liberação, a vítima deveria transferir via PIX o valor de R$ 250,00.



Uma chave PIX foi enviada e a vítima transferiu o valor. Momentos após foi novamente contactada, desta vez foi solicitado um novo valor, para garantir o empréstimo, mais uma vez a vítima fez transferência na mesma chave PIX, no valor de R$ 850,00.



Após as transferências a vítima não conseguiu mais contato com o atendente que iniciou as negociações de liberação de empréstimo. Diante os fatos a vítima procurou a polícia, repassando as informações como contato, nome e chave PIX da pessoa. O caso foi encaminhado para a delegacia para as providências cabíveis.