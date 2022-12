A secretaria Estadual de Cultura licitará, dia 15, em convênio com a prefeitura de Alta Floresta, a compra de um ônibus rodoviário, visando o transporte alunos e atletas durante competições externas, nas mais diversas modalidades como futebol, vôlei, handebol e atletismo, realizadas em comunidades, assim como municípios vizinhos.

De acordo com o certame, o veículo, que conta com capacidade para até 47 passageiros, também deve facilitar o acesso dos desportistas ao Complexo Esportivo Geraldo Ramos, por meio do deslocamento gratuito de suas residências até a unidade. O ônibus deverá ser enviado à pasta de esportes do município, no prazo de dois meses.

Atualmente, mais de 1500 alunos são atendidos pelo município, por meio de escolinhas nos naipes infantojuvenil e adolescente, de maneira que os futuros atletas, no decorrer do ano, também entrem na fila de participação em competições organizadas por todo o âmbito regional.

A fornecimento do veículo, que será definida em pregão eletrônico, é orçada em R$ 479 mil.