Um jovem de 26 anos foi vítima de espancamento no início da noite deste sábado (03) no bairro Jardim Primavera em Alta Floresta. O jovem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros deixado sob cuidados médicos no Hospital Regional Albert Sabin, o caso foi informado à Polícia Militar pouco após às 23 horas.

Conforme registro do Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada para atendimento na Avenida Brasil às 19h, no local encontraram o jovem consciente e lúcido, com vários ferimentos nas costas, provocados por golpes que a vítima sofreu. Às 23h21 a Polícia Militar foi acionada por plantonistas do Hospital.

No hospital a guarnição de Polícia Militar foi informada que houve uma discussão entre a vítima e companheiros, que a vítima foi espancada por estes companheiros. Não haviam na unidade hospitalar pessoas ligadas à vítima, que após os primeiros atendimentos, recebeu drenos e seguiu internado para aguardar procedimento cirúrgico.

O caso foi registrado e encaminhado à Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer.