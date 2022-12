Seguindo previsto no decreto nº 188/2022, a prefeitura publicou o Decreto n° 194/2022, que altera o expediente de funcionamento da administração no dia 05 de dezembro, segunda-feira, devido a participação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo 2022.

Considerando que a partida coincide com o período de funcionamento habitual dos serviços municipais, a gestão identificou a necessidade de adotar horários diferenciados para não prejudicar o atendimento à população.

O decreto não se aplica aos serviços considerados essenciais, os serviços e atendimentos no Pronto Atendimento Municipal - PAM continuarão sem alteração (24h).

Já o funcionamento das escolas da rede municipal de ensino, foi regulamentado por meio da Portaria nº 220/2022. Ficando a cargo das unidades escolares definirem a dinâmica a ser adota, caso as aulas sejam dispensadas, deverão ser repostas as aulas, tendo como opção a escola que não dispensar os alunos, promover atividades coletivas relacionadas ao tema.

Fica o horário de expediente da Prefeitura Municipal de Alta Floresta nesta segunda-feira, dia 05 de dezembro, no período entre às 07h e às 13h.

O horário de expediente nos demais jogos da seleção brasileira de futebol será informado à medida que a equipe for se classificando para as fases seguintes da Copa do Mundo.