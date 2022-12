O caso foi registrado pela Polícia Militar na tarde deste domingo (04) na agência da Caixa Econômica Federal em Alta Floresta. Não foi possível constatar se o houve furto de valores, apenas danos materiais identificados me vários pontos do prédio. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências cabíveis.



A Polícia Militar foi acionada pelo vigilante da agência, localizada no centro do município. O vigilante relatou que no interior da agência percebeu que o forro de gesso havia sido arrombado. Foi constatado que em várias salas dentro da agência havia ocorrido o mesmo fato, que no corredor que dá acesso a sala da tesouraria a placa de gesso se encontrava também danificada.



Não foi possível certificar se o cofre havia sido arrombado, pois a porta de acesso se encontrava trancada, que ao fazer uma varredura na parte externa da agência foi constatado um buraco na parede de alvenaria e uma placa de ferro na cor azul escondendo o referido buraco.

Foi solicitado pelos militares o acionamento do gerente da unidade para certificar se houve a consumação do furto de valores, mas o vigilante informou que o mesmo não se encontra na cidade.

Diante dos fatos o caso foi registrado.