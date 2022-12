Policiais militares frustraram uma tentativa de furto a uma agência do Banco do Brasil, na cidade de Nova Canaã do Norte, na madrugada desta segunda-feira (5). Conforme o boletim de ocorrência (BO), a PM foi acionada via 190 pelo setor que cuida do vídeo-monitoramento da agência bancária, informando que teriam notado movimentações suspeitas no interior do estabelecimento.

Em seguida a equipe policial, solicitou ao gerente da agência, para que este comparecesse no local, a fim de abrir à porta do estabelecimento. Nisso, foi realizado cerco na sede da agência bancária com apoio de equipes do 9º Comando Regional, entre elas de Colíder, Carlinda e Força Tática, fazendo buscas no interior da sala do cofre, mas não foi localizado nenhum suspeito, porém foi visualizado perfurações no forro que dá acesso à ao estabelecimento que fica ao lado da agência.

Foram realizadas buscas nas proximidades, mas não foi localizado o(os) indivíduos.

Segundo a Polícia Militar, após as buscas pelo local, o sistema de monitoramento da agência ligou e relatou que na madrugada de sábado (3), aproximadamente às 01h40, parou em frente à agência, uma Parati G2, de cor vermelha, desceu dois indivíduos e adentraram aos fundos do estabelecimento, saindo logo em seguida.