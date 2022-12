O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) alerta para golpe que vem sendo aplicado por bandidos que se passam por advogados e pedem transferência em dinheiro para obtenção de créditos em ações judiciais.

As vantagens ilícitas são obtidas sob a alegação de que os valores seriam necessários para liberação de ações judiciais envolvendo Precatórios, Requisições de Pequeno Valor (PRV) e aposentadorias, por exemplo. O contato com as vítimas é por WhatsApp e os golpistas usam nomes de supostos advogados e escritórios para abordar pessoas com ações na Justiça.