A estação das chuvas é bastante aguardada no estado do Mato Grosso, onde o período de estiagem costuma ser prolongado. Mas também é um momento de atenção para Águas Alta Floresta, empresa do Grupo Iguá, por conta das ligações pluviais irregulares na rede de esgoto. Além de trazer problemas para os próprios clientes, isto pode prejudicar a eficiência do funcionamento do sistema sanitário e meio ambiente.

Fundamentais para garantir mais saúde e bem-estar à população, as redes de esgoto são dimensionadas para receber determinada quantidade de efluentes produzidos aos usarmos a torneira, lavar louças ou roupas, dar descarga no vaso sanitário ou usar o chuveiro. Quando as pessoas fazem, por exemplo, uma ligação clandestina para que o sistema receba também a água da chuva há uma sobrecarga. Isso se torna perceptível quando há refluxo do esgoto nas vias públicas e, em alguns casos, até o retorno para dentro das casas, o que pode provocar a transmissão de doenças.

É sinal de que está entrando água pluvial demais nas tubulações de esgoto e elas não estão comportando a demanda. “Existem leis e decretos municipais que tratam do assunto e é importante que o cliente esteja atento às normas, a fim de que a estrutura de tratamento de esgoto não seja prejudicada, trazendo problemas para o próprio morador e o meio ambiente”, reforça o diretor operacional Christopher Alves.

Cuidados

A água das chuvas coletada pelas calhas e ralos dentro das residências deve ser despejada diretamente nas sarjetas, desembocando nos rios e córregos. Já os cuidados em relação à rede de esgoto devem incluir a limpeza das caixas de gordura e o descarte o óleo de cozinha de forma adequada. Deve-se evitar também o descarte de restos de comida, bitucas de cigarro, absorventes, fio dental, preservativos, pedaços de pano ou papel.

Para quaisquer outras informações sobre as redes de água pluvial e de esgoto, os clientes devem entrar em contato com a Águas Alta Floresta por meio dos canais oficiais de atendimento.