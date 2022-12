Os caminhões natalinos passarão por ruas e pontos de referência de sete cidades: Cuiabá, Rondonópolis, Primavera, Sinop, Lucas do Rio Verde, Tangará da Serra e Várzea Grande

A época mais iluminada do ano chegou e para celebrar a magia do Natal, os caminhões da Caravana de Natal da Coca-Cola já estão percorrendo o País, e chegam ao Mato Grosso nesta quarta-feira (07). Abraçando esta ação que já é tradição e que encanta milhares de brasileiros e brasileiras, a Solar Coca-Cola, segunda maior fabricante do Sistema Coca-Cola no País, divulga horários e rotas dos desfiles mágicos que levarão toda a emoção natalina a sete cidades mato-grossenses.

Além de dois dias na capital, Cuiabá (07 e 10), os caminhões passarão por Rondonópolis (08), Primavera (09), Sinop (13), Lucas do Rio Verde (14), Tangará da Serra (15) e Várzea Grande (17). A iniciativa faz parte da campanha de Natal da Coca-Cola, que neste ano traz como conceito “O Natal sempre encontra o caminho”.

E essa jornada emocionante já está contemplando as regiões de atuação da Solar, começando pelo Nordeste, chegando a Mato Grosso, e seguindo para o Norte, encerrando a rota em Manaus, dia 22 de dezembro. “Queremos garantir a presença do público divulgando as rotas, ruas e cidades que vão receber esse espetáculo que já é tão tradicional.

O Natal, é para nós da Solar, uma das épocas mais queridas e especiais do ano. É emocionante poder espalhar a magia natalina e levar felicidade com as Caravanas. É uma oportunidade de nos conectarmos com nossos consumidores”, afirma Natasha Castro, coordenadora de marketing e responsável pelas Caravanas Iluminadas da Solar Coca-Cola.

Ao todo, serão cinco caravanas simultâneas percorrendo 26 cidades, em 13 estados da área de atuação da Solar Coca-Cola, contabilizando mais de 8 mil quilômetros percorridos. Para ver detalhes do trajeto, e se sua cidade está incluída, visite o site www.coca-cola.com.br/natal ou baixe o aplicativo Natal Coca-Cola, disponível para Android e iOS.

Acompanhe o calendário e o trajeto

Cuiabá (07/12) - Os caminhões iluminados sairão da Solar Coca-Cola, e farão paradas no Shopping Estação, no Shopping 3 Américas, no Big Lar Jardim das Américas, no Parque Tia Nair, e finalizarão o trajeto no Atacadão Tijucal.

Cuiabá (10/12) - Os caminhões iluminados sairão do Shopping Pantanal, e farão paradas no Comper CPA 2, no Supermercado Iguaçu, no Parque das Águas, na Praça 8 de Abril, e finalizarão o trajeto na Arena Pantanal.

Rondonópolis (08/12) - A partir de 18h, os caminhões iluminados sairão da Solar Coca-Cola, e farão paradas no Assaí da Avenida Médice, no Atacadão - Bandeirantes, no Big Master, no Tropical Center e finalizarão o trajeto no Parque dos Carreiros.

Primavera (09/12) - A partir de 18h, os caminhões iluminados sairão do Machado, e farão paradas no Super Compras, no Mercado São Pedro, no Mercado Bianchi e finalizarão o trajeto no CT do Lago.

Sinop (13/12) - A partir de 18h, os caminhões iluminados sairão do Machado Super Center, no Condomínio Carpe Diem, na Praça da Bíblia, no Assaí, e finalizarão o trajeto no Atacadão.

Lucas do Rio Verde (14/12) - A partir de 18h, os caminhões iluminados sairão da Solar Coca-Cola, e farão paradas no Atacadão, no Supermercado Sul Norte, no Supermercado Del Moro, no Primavera 1, e finalizarão o trajeto na Praça da Prefeitura.

Tangará da Serra (15/12) - A partir de 18h, os caminhões iluminados sairão da Solar Coca-Cola, e farão paradas no Centro Cultural, no Big Master - Rua 1, no Mercadinho Monte Líbano, e finalizarão a rota no Atacadão.

Várzea Grande (17/12) - A partir de 18h, os caminhões iluminados sairão da Solar Coca-Cola, e farão paradas no Comper Alzira, na Prefeitura de Várzea Grande, no Várzea Grande Shopping, no Condomínio Terra Nova, e finalizarão a rota na Solar Coca-Cola.

